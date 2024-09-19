Во время сбития «Шахеда», скриншот видео

https://racurs.ua/n199464-sbitie-shaheda-iz-ustanovki-zu-23-2-pokazali-suhoputnye-voyska-video.html

Ракурс

Захисники України знищили російський безпілотник «Шахед» за допомогою установки ЗУ-23−2.

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Відповідне відео сьогодні, 19 вересня, опубліковане у Telegram-каналі Сухопутних військ ЗСУ.

Розрахунок зенітного ракетного полку імені генерал-хорунжого Юрія Тютюнника Сухопутних військ ЗС України з установки ЗУ-23−2 збиває російський Shahed-136, — зазначається в описі відео.

ЗУ-23−2 — це 23-мм спарена зенітна установка, призначена для знищення повітряних цілей на висоті до 2,5 км та легкоброньованих об'єктів на відстані до 2 км.