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Ракурс
Во время сбития «Шахеда», скриншот видео

Сбитие «Шахеда» из установки ЗУ-23−2 показали Сухопутные войска (ВИДЕО)

19 сен 2024, 22:54
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Захисники України знищили російський безпілотник «Шахед» за допомогою установки ЗУ-23−2.


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Відповідне відео сьогодні, 19 вересня, опубліковане у Telegram-каналі Сухопутних військ ЗСУ.

Розрахунок зенітного ракетного полку імені генерал-хорунжого Юрія Тютюнника Сухопутних військ ЗС України з установки ЗУ-23−2 збиває російський Shahed-136, — зазначається в описі відео.

ЗУ-23−2 — це 23-мм спарена зенітна установка, призначена для знищення повітряних цілей на висоті до 2,5 км та легкоброньованих об'єктів на відстані до 2 км.

Источник: Ракурс


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