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Під час збиття «Шахеда», скріншот відео
Збиття «Шахеда» з установки ЗУ-23−2 показали Сухопутні війська (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n199464-zbyttya-shaheda-z-ustanovky-zu-23-2-pokazaly-suhoputni-viyska-video.htmlРакурс
Захисники України знищили російський безпілотник «Шахед» за допомогою установки ЗУ-23−2.
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Відповідне відео сьогодні, 19 вересня, опубліковане у Telegram-каналі Сухопутних військ ЗСУ.
Розрахунок зенітного ракетного полку імені генерал-хорунжого Юрія Тютюнника Сухопутних військ ЗС України з установки ЗУ-23−2 збиває російський Shahed-136, — зазначається в описі відео.
ЗУ-23−2 — це 23-мм спарена зенітна установка, призначена для знищення повітряних цілей на висоті до 2,5 км та легкоброньованих об'єктів на відстані до 2 км.