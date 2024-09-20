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Министр обороны Рустем Умеров. Фото: Умеров в Facebook

Умеров начал масштабные чистки в Минобороны — СМИ

20 сен 2024, 18:20
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Міністр оборони Рустем Умєров розпочав масштабні кадрові чистки в Міноборони.


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Вже звільнено двох заступників керівника начальника Головного управління розвідки Кирила Буданова — Віктора Зайцева та Ігоря Остапенка. Про це 20 вересня повідомила «Українська правда» із посиланням на джерела в оборонному відомстві.

Ці кадрові зміни відбулися майже тиждень тому й з самим Будановим не погоджувалися. Зазначається, що таке рішення — не ініціатива Умєрова.

Ще один співрозмовник поінформував, що Умєров планує звільнити або вже звільнив близько 20 генералів та високопосадовців. Причинами звільнення називають «неефективність, совковий підхід та відсутність результатів у роботі за напрямками».

Нагадаємо, 5 вересня президент України Володимир Зеленський звільнив з посад трьох заступників керівника Офісу президента: Миколу Точицького, Олексія Кулебу та Юлію Соколовську

Джерело: «Українська правда»

Источник: Ракурс


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