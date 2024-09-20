Міністр оборони Рустем Умєров. Фото: Умєров у Facebook

https://racurs.ua/ua/n199485-umierov-rozpochav-masshtabni-chystky-v-minoborony-zmi.html

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Міністр оборони Рустем Умєров розпочав масштабні кадрові чистки в Міноборони.

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Вже звільнено двох заступників керівника начальника Головного управління розвідки Кирила Буданова — Віктора Зайцева та Ігоря Остапенка. Про це 20 вересня повідомила «Українська правда» із посиланням на джерела в оборонному відомстві.

Ці кадрові зміни відбулися майже тиждень тому й з самим Будановим не погоджувалися. Зазначається, що таке рішення — не ініціатива Умєрова.

Ще один співрозмовник поінформував, що Умєров планує звільнити або вже звільнив близько 20 генералів та високопосадовців. Причинами звільнення називають «неефективність, совковий підхід та відсутність результатів у роботі за напрямками».

Нагадаємо, 5 вересня президент України Володимир Зеленський звільнив з посад трьох заступників керівника Офісу президента: Миколу Точицького, Олексія Кулебу та Юлію Соколовську

Джерело: «Українська правда»