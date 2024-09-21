Локализация пожара в Лиманском районе, фото: ГСЧС

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На Донеччині на площі 800 га локалізували масштабну лісову пожежу на території Лиманської МТГ.

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Про це сьогодні, 21 вересня, повідомила прес-служба ДСНС

Наразі триває ліквідація окремих осередків тління лісової підстилки, розповсюдження вогню не спостерігається. На місці триває цілодобовий моніторинг ситуації, щоб запобігти повторному загорянню, — зазначили у відомстві.

До ліквідації пожежі залучено 137 рятувальників та 35 одиниць техніки з Донецької, Запорізької, Харківської та Кіровоградської областей.