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Ракурс
Локалізація пожежі на Лиманщині, фото: ДСНС

Масштабну лісову пожежу локалізували на Донеччині (ФОТО)

21 вер 2024, 15:28
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На Донеччині на площі 800 га локалізували масштабну лісову пожежу на території Лиманської МТГ.


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Про це сьогодні, 21 вересня, повідомила прес-служба ДСНС

Наразі триває ліквідація окремих осередків тління лісової підстилки, розповсюдження вогню не спостерігається. На місці триває цілодобовий моніторинг ситуації, щоб запобігти повторному загорянню, — зазначили у відомстві.

До ліквідації пожежі залучено 137 рятувальників та 35 одиниць техніки з Донецької, Запорізької, Харківської та Кіровоградської областей.

Локалізація пожежі на Лиманщині, фото: ДСНС

Джерело: Ракурс


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