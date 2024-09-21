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Рашисты готовят удары по критическим объектам ядерной энергетики, фото: «Википедия»

Кремль готовит удары по объектам ядерной энергетики Украины — МИД

21 сен 2024, 17:03
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Кремль, за даними української розвідки, готує удари по критичних обʼєктах ядерної енергетики України напередодні зими.


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Про це сьогодні, 21 вересня, на своїй сторінці у соціальній мережі X повідомив очільник МЗС України Андрій Сибіга.

За його словами, йдеться, зокрема, про:

  • відкриті розподільчі пристрої атомних станцій;
  • підстанції передачі, які є критичними для безпечної роботи атомної енергетики.

Ураження цих об'єктів створює високий ризик ядерного інциденту, який матиме глобальні наслідки. Відповідну інформацію українські спецслужби вже передали партнерам. Поінформовано також МАГАТЕ, — зазначив міністр.

Сибіга нагадав, що росія — єдина країна, що захопила атомну станцію в Європі, шантажуючи світ.

Українська формула миру містить пункт про забезпечення радіаційної і ядерної безпеки. Ми закликаємо всі міжнародні організації і держави, які поважають Статут ООН, запобігти сценарію країни-терориста, — наголосив він.

Також міністр висловив вдячність МАГАТЕ за рішення про розширення місій на низці енергетичних обʼєктів України.

Просимо Агенцію, країни-партнери та інші організації якнайшвидше реалізувати домовленості. Закликаємо також забезпечити постійну розширену присутність місій на всіх відповідних обʼєктах, — додав він.

Источник: Ракурс


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