Кремль готує удари об'єктах ядерної енергетики України — МЗСhttps://racurs.ua/ua/n199513-kreml-gotuie-udary-obiektah-yadernoyi-energetyky-ukrayiny-mzs.htmlРакурс
Кремль, за даними української розвідки, готує удари по критичних обʼєктах ядерної енергетики України напередодні зими.
Про це сьогодні, 21 вересня, на своїй сторінці у соціальній мережі X повідомив очільник МЗС України Андрій Сибіга.
За його словами, йдеться, зокрема, про:
- відкриті розподільчі пристрої атомних станцій;
- підстанції передачі, які є критичними для безпечної роботи атомної енергетики.
Ураження цих об'єктів створює високий ризик ядерного інциденту, який матиме глобальні наслідки. Відповідну інформацію українські спецслужби вже передали партнерам. Поінформовано також МАГАТЕ, — зазначив міністр.
Сибіга нагадав, що росія — єдина країна, що захопила атомну станцію в Європі, шантажуючи світ.
Українська формула миру містить пункт про забезпечення радіаційної і ядерної безпеки. Ми закликаємо всі міжнародні організації і держави, які поважають Статут ООН, запобігти сценарію країни-терориста, — наголосив він.
Також міністр висловив вдячність МАГАТЕ за рішення про розширення місій на низці енергетичних обʼєктів України.
Просимо Агенцію, країни-партнери та інші організації якнайшвидше реалізувати домовленості. Закликаємо також забезпечити постійну розширену присутність місій на всіх відповідних обʼєктах, — додав він.