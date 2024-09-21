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В Украине 22 сентября не планируют отключения света
Отключений света 22 сентября не прогнозируют — Укрэнергоhttps://racurs.ua/n199517-otklucheniy-sveta-22-sentyabrya-ne-prognoziruut-ukrenergo.htmlРакурс
В Україні завтра, 22 вересня, не планують застосовувати графіки обмежень споживання електроенергії.
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Про це повідомила прес-служба «Укренерго».
Завтра, 22 ВЕРЕСНЯ, заходи обмеження споживання не плануються, — зазначили у компанії. — У разі зміни ситуації — про це буде повідомлено додатково.
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