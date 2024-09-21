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В Украине 22 сентября не планируют отключения света

Отключений света 22 сентября не прогнозируют — Укрэнерго

21 сен 2024, 19:28
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В Україні завтра, 22 вересня, не планують застосовувати графіки обмежень споживання електроенергії.


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Про це повідомила прес-служба «Укренерго».

Завтра, 22 ВЕРЕСНЯ, заходи обмеження споживання не плануються, — зазначили у компанії. — У разі зміни ситуації — про це буде повідомлено додатково.

Источник: Ракурс


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