В Україні завтра, 22 вересня, не планують застосовувати графіки обмежень споживання електроенергії.

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Про це повідомила прес-служба «Укренерго».

Завтра, 22 ВЕРЕСНЯ, заходи обмеження споживання не плануються, — зазначили у компанії. — У разі зміни ситуації — про це буде повідомлено додатково.