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Ракурс
В Україні 22 вересня не планують відключень світла

Відключень світла 22 вересня не прогнозують — Укренерго

21 вер 2024, 19:28
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В Україні завтра, 22 вересня, не планують застосовувати графіки обмежень споживання електроенергії.


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Про це повідомила прес-служба «Укренерго».

Завтра, 22 ВЕРЕСНЯ, заходи обмеження споживання не плануються, — зазначили у компанії. — У разі зміни ситуації — про це буде повідомлено додатково.

Джерело: Ракурс


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