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Российский беспилотник 21 сентября ударил по медучреждению в Сумском районе, фото: ГСЧС

На Сумщине ликвидировали пожар в медучреждении, вызванный российским беспилотником

21 сен 2024, 19:51
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На Сумщині ворожий безпілотник сьогодні, 21 вересня, у другій половині дня вдарив по одному із населених пунктів Сумського району.


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Виникла пожежа в будівлі медичного закладу, повідомляє прес-служба ДСНС.

Рятувальники супроводили 2 пацієнтів та 5 працівників закладу до укриття та загасили пожежу, не допустивши її розповсюдження на всю будівлю, — зазначили у ДСНС. — За попередніми даними ніхто не постраждав.

Російський безпілотник 21 вересня вдарив по медзакладу у Сумському районі, фото: ДСНС

Источник: Ракурс


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