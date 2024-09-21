На Сумщине ликвидировали пожар в медучреждении, вызванный российским беспилотником

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Российский беспилотник 21 сентября ударил по медучреждению в Сумском районе, фото: ГСЧС
На Сумщине ликвидировали пожар в медучреждении, вызванный российским беспилотникомhttps://racurs.ua/n199518-na-sumschine-likvidirovali-pojar-v-meduchrejdenii-vyzvannyy-rossiyskim-bespilotnikom.htmlРакурс
На Сумщині ворожий безпілотник сьогодні, 21 вересня, у другій половині дня вдарив по одному із населених пунктів Сумського району.
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Виникла пожежа в будівлі медичного закладу, повідомляє прес-служба ДСНС.
Рятувальники супроводили 2 пацієнтів та 5 працівників закладу до укриття та загасили пожежу, не допустивши її розповсюдження на всю будівлю, — зазначили у ДСНС. — За попередніми даними ніхто не постраждав.
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