На Сумщине ликвидировали пожар в медучреждении, вызванный российским беспилотником

На Сумщині ворожий безпілотник сьогодні, 21 вересня, у другій половині дня вдарив по одному із населених пунктів Сумського району.

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Виникла пожежа в будівлі медичного закладу, повідомляє прес-служба ДСНС.

Рятувальники супроводили 2 пацієнтів та 5 працівників закладу до укриття та загасили пожежу, не допустивши її розповсюдження на всю будівлю, — зазначили у ДСНС. — За попередніми даними ніхто не постраждав.