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Последствия удара российского дрона в Никополе, фото: Сергей Лысак

Российский дрон ударил по автомобилю с людьми в Никополе — погибли женщина и девочка (ФОТО)

21 сен 2024, 21:57
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У Нікополі російський дроном-камікадзе поцілив по автомобілю, в якому перебували люди.


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Про це сьогодні, 21 вересня, ввечері у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Внаслідок атаки дрона:

  • загинули 12-річна дівчинка і 25-річна жінка;
  • поранені двоє людей — 4-річна дівчинка та 25-річний чоловік.

Потерпілі госпіталізовані. Дитина — «важка». Обом надають всю необхідну меддопомогу, — зазначив Лисак.

Наслідки удару російського дрона у Нікополі, фото: Сергій Лисак

Источник: Ракурс


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