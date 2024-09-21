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Наслідки удару російського дрона у Нікополі, фото: Сергій Лисак
Російський дрон вдарив по автівці з людьми у Нікополі — загинули жінка та дівчинка (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n199523-rosiyskyy-dron-vdaryv-po-avtivci-z-ludmy-u-nikopoli-zagynuly-jinka-ta-divchynka-foto.htmlРакурс
У Нікополі російський дроном-камікадзе поцілив по автомобілю, в якому перебували люди.
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Про це сьогодні, 21 вересня, ввечері у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Внаслідок атаки дрона:
- загинули 12-річна дівчинка і 25-річна жінка;
- поранені двоє людей — 4-річна дівчинка та 25-річний чоловік.
Потерпілі госпіталізовані. Дитина — «важка». Обом надають всю необхідну меддопомогу, — зазначив Лисак.