Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Наслідки удару російського дрона у Нікополі, фото: Сергій Лисак

Російський дрон вдарив по автівці з людьми у Нікополі — загинули жінка та дівчинка (ФОТО)

21 вер 2024, 21:57
999

У Нікополі російський дроном-камікадзе поцілив по автомобілю, в якому перебували люди.


.

Про це сьогодні, 21 вересня, ввечері у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Внаслідок атаки дрона:

  • загинули 12-річна дівчинка і 25-річна жінка;
  • поранені двоє людей — 4-річна дівчинка та 25-річний чоловік.

Потерпілі госпіталізовані. Дитина — «важка». Обом надають всю необхідну меддопомогу, — зазначив Лисак.

Наслідки удару російського дрона у Нікополі, фото: Сергій Лисак

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів