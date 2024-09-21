Наслідки удару російського дрона у Нікополі, фото: Сергій Лисак

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У Нікополі російський дроном-камікадзе поцілив по автомобілю, в якому перебували люди.

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Про це сьогодні, 21 вересня, ввечері у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Внаслідок атаки дрона:

загинули 12-річна дівчинка і 25-річна жінка;

поранені двоє людей — 4-річна дівчинка та 25-річний чоловік.