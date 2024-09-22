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ПВО ночью сбила над 10 регионами 71/80 ударный дрон Shahed
ПВО ночью сбила над 10 регионами 71/80 ударный дрон Shahedhttps://racurs.ua/n199528-pvo-nochu-sbila-nad-10-regionami-71-80-udarnyy-dron-shahed.htmlРакурс
Українська ППО збила 71 ударний дрон Shahed уночі. Ще шість БпЛА завдяки протидії РЕБ локаційно втрачені.
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Російські нацисти у ніч на 22 вересня знову здійснилли масовану атаку дронами. Загалом вони випустили 80 безпілотників і 2 керовані авіаційні ракети Х-59/69.
Протиповітряна оборона працювала у Хмельницькій, Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській, Житомирській, Київській, Сумській, Полтавській, Херсонській та Миколаївській областях.
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