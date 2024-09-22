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Ракурс
ППО уночі збила 71/80 ударний дрон Shahed

ППО уночі збила над 10 регіонами 71/80 ударний дрон Shahed

22 вер 2024, 09:06
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Українська ППО збила 71 ударний дрон Shahed уночі. Ще шість БпЛА завдяки протидії РЕБ локаційно втрачені.


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Російські нацисти у ніч на 22 вересня знову здійснилли масовану атаку дронами. Загалом вони випустили 80 безпілотників і 2 керовані авіаційні ракети Х-59/69.

Протиповітряна оборона працювала у Хмельницькій, Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській, Житомирській, Київській, Сумській, Полтавській, Херсонській та Миколаївській областях.

Джерело: Ракурс


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