ВСУ и рф продвинулись на разных участках фронта, за сутки произошло 163 боя

https://racurs.ua/n199530-vsu-i-rf-prodvinulis-na-raznyh-uchastkah-fronta-za-sutki-proizoshlo-163-boya.html

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Сили оборони України відновили позиції біля села Залізнянське Бахмутського району Донецької області та просунулися біля села Камишовка Курської області, повідомляють аналітики українського проєкту DeepState.

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Втім, ворог просунувся біля Кругляківки, Кліщіївки, Красногорівки, Гострого, в Невському, Північному, Торецьку, Георгіївці та Максимільянівці.

Український військовий кореспондент Богдан Мирошников розповів, що наразі ворог концентрує особливу увагу на просуванні до Цукуриного та Лисівки.

У першому випадку — це фланг Селидового, в другому — можливість якомога ближче підібратися до Покровська та вийти на оперативний простір між Покровськом та Мирноградом.

В обох випадках в окупантів є успіхи, але в цілому нашим воїнам вдається контролювати ситуацію та не допускати прориву оборони та порушення її стійкості.

Поки що питання тільки по шахті «Селидівська», де ворог мав просування і зараз намагається захопити терикон.

Ворог продовжує просуватися у Гірнику, але темпи вже не такі швидкі, як це було в Українську, і тим паче в Новогродівці. Наші воїни дають гідну відсіч, закріпилися на визначених рубежах та дуже файно насипають окупантам. На Вугледарському напрямку ситуація наближається до критичної. Після захоплення більшої частини території шахти «Південнодонбаська #3» ворог очікувано намагається обійти наші подальші позиції загальним вектором на Богоявленку. У напрямку Золотої Ниви також тривають важкі бої, ворог не цурається ходити в механізовані штурми (банзай-атаки), за якими слідують мʼясні хвилі. Рано чи пізно окупант, скоріш за все, зможе дістатися як Богоявленки, так і Новоукраїнки з Шахтарським, після чого доля Вугледара фактично буде вирішена, на жаль. Занадто нерівні сили, — написав Мирошников.

Генштаб оцінив ситуацію на фронті як складну. Противник, використовуючи свою перевагу в живій силі та техніці, безупинно атакує наші позиції. Упродовж минулої доби зафіксовано 163 бойових зіткнення.

На Лиманському напрямку ворог атакував 28 разів. На Краматорському напрямку окупанти атакували 11 разів у районах Калинівки, Майського, Андріївки та Білої Гори.

На Торецькому напрямку ворог, за підтримки авіації, здійснив 12 атак неподалік Неліпівки, Торецька та Щербинівки.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 28 штурмових і наступальних дій агресора у бік населених пунктів Воздвиженка, Новоторецьк, Красний Яр, Новогродівка, Селідове, Маринівка та Михайлівка. Найбільша концентрація ворожих атак була поблизу Селідового.

На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 25 атак.