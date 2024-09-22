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Ракурс
ЗСУ та рф просунулися на різних ділянках фронту, за добу відбулося 163 бої

ЗСУ та рф просунулися на різних ділянках фронту, за добу відбулося 163 бої

22 вер 2024, 10:40
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Сили оборони України відновили позиції біля села Залізнянське Бахмутського району Донецької області та просунулися біля села Камишовка Курської області, повідомляють аналітики українського проєкту DeepState.


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Втім, ворог просунувся біля Кругляківки, Кліщіївки, Красногорівки, Гострого, в Невському, Північному, Торецьку, Георгіївці та Максимільянівці.

Український військовий кореспондент Богдан Мирошников розповів, що наразі ворог концентрує особливу увагу на просуванні до Цукуриного та Лисівки.

У першому випадку — це фланг Селидового, в другому — можливість якомога ближче підібратися до Покровська та вийти на оперативний простір між Покровськом та Мирноградом.

В обох випадках в окупантів є успіхи, але в цілому нашим воїнам вдається контролювати ситуацію та не допускати прориву оборони та порушення її стійкості.

Поки що питання тільки по шахті «Селидівська», де ворог мав просування і зараз намагається захопити терикон.

Ворог продовжує просуватися у Гірнику, але темпи вже не такі швидкі, як це було в Українську, і тим паче в Новогродівці. Наші воїни дають гідну відсіч, закріпилися на визначених рубежах та дуже файно насипають окупантам. На Вугледарському напрямку ситуація наближається до критичної. Після захоплення більшої частини території шахти «Південнодонбаська #3» ворог очікувано намагається обійти наші подальші позиції загальним вектором на Богоявленку. У напрямку Золотої Ниви також тривають важкі бої, ворог не цурається ходити в механізовані штурми (банзай-атаки), за якими слідують мʼясні хвилі. Рано чи пізно окупант, скоріш за все, зможе дістатися як Богоявленки, так і Новоукраїнки з Шахтарським, після чого доля Вугледара фактично буде вирішена, на жаль. Занадто нерівні сили, — написав Мирошников.

Генштаб оцінив ситуацію на фронті як складну. Противник, використовуючи свою перевагу в живій силі та техніці, безупинно атакує наші позиції. Упродовж минулої доби зафіксовано 163 бойових зіткнення.

На Лиманському напрямку ворог атакував 28 разів. На Краматорському напрямку окупанти атакували 11 разів у районах Калинівки, Майського, Андріївки та Білої Гори.

На Торецькому напрямку ворог, за підтримки авіації, здійснив 12 атак неподалік Неліпівки, Торецька та Щербинівки.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 28 штурмових і наступальних дій агресора у бік населених пунктів Воздвиженка, Новоторецьк, Красний Яр, Новогродівка, Селідове, Маринівка та Михайлівка. Найбільша концентрація ворожих атак була поблизу Селідового.

На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 25 атак.

Джерело: Ракурс


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