Оккупанты продвинулись в сторону села Кругляковка. Карта: DeepState

https://racurs.ua/n199545-okkupanty-prodvinulis-v-storonu-sela-kruglyakovka-v-harkovskoy-oblasti-deepstate.html

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Обстановка в районі Піщаного на Харківщині продовжує погіршуватися.

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Російські війська рухаються у бік автошляху Борова-Куп'янськ Вузловий-Куп'янськ, який є основним логістичним шляхом в тому районі. На початку окупації Піщаного ворог спочатку продовжив атакувати в сторону Колісниківки, а потім північніше, виходячи на висоту. Про це проект DeepState 22 вересня повідомив у Telegram.

Українська армія чинить опір ворогу, тому росіяни почали шукати інший вектор руху. Противник знайшов слабке місце в низині в сторону села Кругляківка, де і мав останні успіхи.

Аналітики зазначають, що ЗСУ докладають зусиль, щоб зупинити загарбників. Зокрема, по загарбниках відпрацьовують дронами. Зараз окупанти штурмують наявними силами і є перспективи їх вичерпання.

Але якщо вони підтягнуть туди резерви, то наявний ресурс дасть їм змогу розвивати свій успіх і загрожує обриву логістики, що стане дуже поганим наслідком, — наголошують вони.

В DeepState відзначили, що росіяни вже давно активно працюють FPV-дронами по дорогах і авіацією по переправах та стирають населені пункти.

Нагадаємо, 21 вересня паблік DeepState інформував, що росіяни перегруповуються та збільшують середньодобову кількість атак. Зокрема, ворог після Курської операції, почав активно кидати резерви на напрямках «наче війна завтра зупиниться» і треба забрати якомога більше.