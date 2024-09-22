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Ракурс
Окупанти просунулися у бік села Кругляківка. Карта: DeepState

Окупанти просунулися у бік села Кругляківка на Харківщині — DeepState

22 вер 2024, 16:50
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Обстановка в районі Піщаного на Харківщині продовжує погіршуватися.


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Російські війська рухаються у бік автошляху Борова-Куп'янськ Вузловий-Куп'янськ, який є основним логістичним шляхом в тому районі. На початку окупації Піщаного ворог спочатку продовжив атакувати в сторону Колісниківки, а потім північніше, виходячи на висоту. Про це проект DeepState 22 вересня повідомив у Telegram.

Українська армія чинить опір ворогу, тому росіяни почали шукати інший вектор руху. Противник знайшов слабке місце в низині в сторону села Кругляківка, де і мав останні успіхи.

Аналітики зазначають, що ЗСУ докладають зусиль, щоб зупинити загарбників. Зокрема, по загарбниках відпрацьовують дронами. Зараз окупанти штурмують наявними силами і є перспективи їх вичерпання.

Але якщо вони підтягнуть туди резерви, то наявний ресурс дасть їм змогу розвивати свій успіх і загрожує обриву логістики, що стане дуже поганим наслідком, — наголошують вони.

В DeepState відзначили, що росіяни вже давно активно працюють FPV-дронами по дорогах і авіацією по переправах та стирають населені пункти.

Окупанти просунулися у бік села Кругляківка. Карта: DeepState

Окупанти просунулися у бік села Кругляківка. Карта: DeepState

Нагадаємо, 21 вересня паблік DeepState інформував, що росіяни перегруповуються та збільшують середньодобову кількість атак. Зокрема, ворог після Курської операції, почав активно кидати резерви на напрямках «наче війна завтра зупиниться» і треба забрати якомога більше.

Джерело: Ракурс


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