Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Российские захватчики потеряли уже более 643 тыс. человек, фото: Московская ритуальная служба

Российская армия за сутки потеряла 1330 человек (ИНФОГРАФИКА)

23 сен 2024, 09:59
999

Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 643 тис. 750 осіб.


.

За минулу добу цей показник зріс на 1 тим. 330 осіб. Про це сьогодні, 23 вересня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Також ворог вже втратив:

  • 8 тис. 784 танків;
  • 17 тис. 252 бойові броньовані машини;
  • 18 тис. 414 одиниць артилерійських систем;
  • 1 тис. 197 одиниць РСЗВ;
  • 949 одиниць засобів ППО;
  • 369 літаків;
  • 328 гелікоптерів;
  • 15 тис. 699 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
  • 2 тис. 595 крилатих ракет;
  • 28 кораблів/катерів;
  • один підводний човен;
  • 25 тис. 102 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн;
  • 3 тис. 145 одиниць спеціальної техніки.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров