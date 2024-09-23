Российские захватчики потеряли уже более 643 тыс. человек, фото: Московская ритуальная служба

https://racurs.ua/n199560-rossiyskaya-armiya-za-sutki-poteryala-1330-chelovek-infografika.html

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Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 643 тис. 750 осіб.

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За минулу добу цей показник зріс на 1 тим. 330 осіб. Про це сьогодні, 23 вересня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

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