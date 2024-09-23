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Російські загарбники втратили вже понад 643 тис. осіб, фото: Московская ритуальная служба
Російська армія за добу втратила 1330 осіб (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n199560-rosiyska-armiya-za-dobu-vtratyla-1330-osib-infografika.htmlРакурс
Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 643 тис. 750 осіб.
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За минулу добу цей показник зріс на 1 тим. 330 осіб. Про це сьогодні, 23 вересня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.
Також ворог вже втратив:
- 8 тис. 784 танків;
- 17 тис. 252 бойові броньовані машини;
- 18 тис. 414 одиниць артилерійських систем;
- 1 тис. 197 одиниць РСЗВ;
- 949 одиниць засобів ППО;
- 369 літаків;
- 328 гелікоптерів;
- 15 тис. 699 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
- 2 тис. 595 крилатих ракет;
- 28 кораблів/катерів;
- один підводний човен;
- 25 тис. 102 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн;
- 3 тис. 145 одиниць спеціальної техніки.