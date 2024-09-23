Рашисты ударили по рейсовому автобусу на Сумщине, есть раненые

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Российский дрон атаковал рейсовый автобус в Сумской области, фото: телеканал «Мы Украина»
Рашисты ударили по рейсовому автобусу на Сумщине, есть раненыеhttps://racurs.ua/n199565-rashisty-udarili-po-reysovomu-avtobusu-na-sumschine-est-ranenye.htmlРакурс
Російський FPV-дрон сьогодні, 23 вересня, вранці вручив по рейсовому автобусу в Миропільській громаді на Сумщині, у якому їхали місцеві жителі.
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Про це повідомляє прес-служба Сумської ОВА.
В результаті дві людини зазнали поранень і були евакуйовані до медичного закладу.
росіяни вчинили черговий цинічний злочин, спрямувавши дрон по мирним людям, — наголошують в ОВА.
Нагадаємо, сьогодні вночі та вранці рашисти здійснили 22 обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумщини. Загалом зафіксовано 30 вибухів.
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