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Ракурс
Російський дрон атакував рейсовий автобус на Сумщині, фото: телеканал «Ми Україна»

Рашисти вдарили по рейсовому автобусу не Сумщині, є поранені

23 вер 2024, 12:53
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Російський FPV-дрон сьогодні, 23 вересня, вранці вручив по рейсовому автобусу в Миропільській громаді на Сумщині, у якому їхали місцеві жителі.


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Про це повідомляє прес-служба Сумської ОВА.

В результаті дві людини зазнали поранень і були евакуйовані до медичного закладу.

росіяни вчинили черговий цинічний злочин, спрямувавши дрон по мирним людям, — наголошують в ОВА.

Нагадаємо, сьогодні вночі та вранці рашисти здійснили 22 обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумщини. Загалом зафіксовано 30 вибухів.

Джерело: Ракурс


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