Рашисти вдарили по рейсовому автобусу не Сумщині, є поранені

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Російський дрон атакував рейсовий автобус на Сумщині, фото: телеканал «Ми Україна»
Рашисти вдарили по рейсовому автобусу не Сумщині, є пораненіhttps://racurs.ua/ua/n199565-rashysty-vdaryly-po-reysovomu-avtobusu-ne-sumschyni-ie-poraneni.htmlРакурс
Російський FPV-дрон сьогодні, 23 вересня, вранці вручив по рейсовому автобусу в Миропільській громаді на Сумщині, у якому їхали місцеві жителі.
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Про це повідомляє прес-служба Сумської ОВА.
В результаті дві людини зазнали поранень і були евакуйовані до медичного закладу.
росіяни вчинили черговий цинічний злочин, спрямувавши дрон по мирним людям, — наголошують в ОВА.
Нагадаємо, сьогодні вночі та вранці рашисти здійснили 22 обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумщини. Загалом зафіксовано 30 вибухів.