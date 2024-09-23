Сбитый российский беспилотник, фото: Национальная полиция

https://racurs.ua/n199567-sbitogo-shaheda-obnarujili-na-kukuruznom-pole-na-sumschine-foto.html

Ракурс

На Сумщині на кукурудзяному полі неподалік одного місцеві виявили ударний безпілотний літальний апарат «Шахед».

.

Сапери поліції, прибувши на місце небезпечної знахідки, відокремили від корпусу та знешкодили його бойову частину.