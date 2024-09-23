Збитий російський безпілотник, фото: Національна поліція

https://racurs.ua/ua/n199567-zbytogo-shaheda-vyyavyly-na-kukurudzyanomu-poli-na-sumschyni-foto.html

Ракурс

На Сумщині на кукурудзяному полі неподалік одного місцеві виявили ударний безпілотний літальний апарат «Шахед».

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Сапери поліції, прибувши на місце небезпечної знахідки, відокремили від корпусу та знешкодили його бойову частину.