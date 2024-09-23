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Ракурс
Збитий російський безпілотник, фото: Національна поліція

Збитого «Шахеда» виявили на кукурудзяному полі на Сумщині (ФОТО)

23 вер 2024, 13:18
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На Сумщині на кукурудзяному полі неподалік одного місцеві виявили ударний безпілотний літальний апарат «Шахед».


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Сапери поліції, прибувши на місце небезпечної знахідки, відокремили від корпусу та знешкодили його бойову частину.

Кілька днів тому, під час проведення росіянами чергової повітряної атаки України, силами протиповітряної оборони було збито ще один «Шахед», — зазначають у поліції. — Ударний безпілотний літальний апарат ворога наші захисники приземлили вдало: він упав на полі кукурудзи, не вибухнув і не спричинив пожежі.

Збитий російський безпілотник, фото: Національна поліція

Джерело: Ракурс


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