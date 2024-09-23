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Опасные вещества обнаружены в почвах разминированной Николаевщины, фото: Минобороны Украины

На разминированной Николаевщине обнаружили загрязнение опасными тяжелыми металлами (ФОТО)

23 сен 2024, 14:44
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У Миколаївській області на розмінованих ділянках, які зазнали пошкоджень внаслідок обстрілів та окупації, виявили небезпечні елементи.


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Про це сьогодні, 23 вересня, повідомила прес-служба Міноборони.

Фахівці Міністерства оборони України обстежили забрудненість ґрунтів на трьох вже розмінованих ділянках Миколаївської області — з околиці міста Снігурівка та району села Киселівка Первомайської селищної громади, які зазнали значних пошкоджень внаслідок обстрілів та окупації, — зазначають у відомстві.

У місцях із найбільш пошкодженими генетичними шарами ґрунту були відібрані проби і за допомогою методу рентгенофлуоресцентної спектроскопії та приладу ProSpektor-3 проведено експрес-аналіз на наявність важких металів.

У пробах військові екологи виявили:

  • стронцій;
  • цирконій;
  • залізо;
  • калій;
  • кальцій;
  • титан;
  • магній;
  • барій та інші хімічні елементи.

Більш детальний аналіз відібраних зразків ґрунту буде проведено в стаціонарних умовах лабораторії Центру досконалості протимінної діяльності та екологічної безпеки за відповідними методиками. Дослідження проводяться відповідно до рішення Національного органу з питань протимінної діяльності, затвердженого прем'єр-міністром України.

На основі отриманих результатів Кабінет Міністрів України розробить рекомендації щодо подальшого використання розмінованих земель в агропромисловому комплексі країни. Ми маємо забезпечити безпечне повернення цих територій до господарського обігу, — зазначив начальник Головного управління протимінної діяльності, цивільного захисту та екологічної безпеки полковник Руслан Берегуля.

Небезпечні речовини виявили у ґрунтах розмінованої Миколаївщини, фото: Міноборони України

Источник: Ракурс


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