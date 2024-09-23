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Опасные вещества обнаружены в почвах разминированной Николаевщины, фото: Минобороны Украины
На разминированной Николаевщине обнаружили загрязнение опасными тяжелыми металлами (ФОТО)https://racurs.ua/n199569-na-razminirovannoy-nikolaevschine-obnarujili-zagryaznenie-opasnymi-tyajelymi-metallami-foto.htmlРакурс
У Миколаївській області на розмінованих ділянках, які зазнали пошкоджень внаслідок обстрілів та окупації, виявили небезпечні елементи.
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Про це сьогодні, 23 вересня, повідомила прес-служба Міноборони.
Фахівці Міністерства оборони України обстежили забрудненість ґрунтів на трьох вже розмінованих ділянках Миколаївської області — з околиці міста Снігурівка та району села Киселівка Первомайської селищної громади, які зазнали значних пошкоджень внаслідок обстрілів та окупації, — зазначають у відомстві.
У місцях із найбільш пошкодженими генетичними шарами ґрунту були відібрані проби і за допомогою методу рентгенофлуоресцентної спектроскопії та приладу ProSpektor-3 проведено експрес-аналіз на наявність важких металів.
У пробах військові екологи виявили:
- стронцій;
- цирконій;
- залізо;
- калій;
- кальцій;
- титан;
- магній;
- барій та інші хімічні елементи.
Більш детальний аналіз відібраних зразків ґрунту буде проведено в стаціонарних умовах лабораторії Центру досконалості протимінної діяльності та екологічної безпеки за відповідними методиками. Дослідження проводяться відповідно до рішення Національного органу з питань протимінної діяльності, затвердженого прем'єр-міністром України.
На основі отриманих результатів Кабінет Міністрів України розробить рекомендації щодо подальшого використання розмінованих земель в агропромисловому комплексі країни. Ми маємо забезпечити безпечне повернення цих територій до господарського обігу, — зазначив начальник Головного управління протимінної діяльності, цивільного захисту та екологічної безпеки полковник Руслан Берегуля.
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