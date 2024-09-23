Небезпечні речовини виявили у ґрунтах розмінованої Миколаївщини, фото: Міноборони України

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У Миколаївській області на розмінованих ділянках, які зазнали пошкоджень внаслідок обстрілів та окупації, виявили небезпечні елементи.

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Про це сьогодні, 23 вересня, повідомила прес-служба Міноборони.

Фахівці Міністерства оборони України обстежили забрудненість ґрунтів на трьох вже розмінованих ділянках Миколаївської області — з околиці міста Снігурівка та району села Киселівка Первомайської селищної громади, які зазнали значних пошкоджень внаслідок обстрілів та окупації, — зазначають у відомстві.

У місцях із найбільш пошкодженими генетичними шарами ґрунту були відібрані проби і за допомогою методу рентгенофлуоресцентної спектроскопії та приладу ProSpektor-3 проведено експрес-аналіз на наявність важких металів.

У пробах військові екологи виявили:

стронцій;

цирконій;

залізо;

калій;

кальцій;

титан;

магній;

барій та інші хімічні елементи.

Більш детальний аналіз відібраних зразків ґрунту буде проведено в стаціонарних умовах лабораторії Центру досконалості протимінної діяльності та екологічної безпеки за відповідними методиками. Дослідження проводяться відповідно до рішення Національного органу з питань протимінної діяльності, затвердженого прем'єр-міністром України.