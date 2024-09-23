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Российские захватчики пытаются захватить выгодные позиции в Харьковской области, фото: «Главком»
Рашисты продвинулись на Харьковщине — британская разведкаhttps://racurs.ua/n199571-rashisty-prodvinulis-na-harkovschine-britanskaya-razvedka.htmlРакурс
Російські загарбники просунулися на захід від села Піщане у північно-східній частині Харківської області.
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Про це сьогодні, 23 вересня, повідомляється у звіті британської розвідки, опублікованому на сторінці Міноборони Великої Британії у соцмережі X.
Ймовірно, російські війська прагнуть досягти східного берега річки Оскіл, щоб використовувати його як природний оборонний бар'єр і створити умови для майбутніх операцій, — вказано в повідомленні.
Водночас зазначається, що основним напрямом наступу російських військ залишається Покровський у Донецькій області. Зокрема, вказано, що росія з високою ймовірністю захопила міста Гродівка та Українськ, розташовані на схід та південь від Покровська відповідно.
Російські війська перебувають приблизно за 8 км від Покровська. Українські підкріплення, міські райони та українська оборона, ймовірно, сприяли сповільненню просування росії вздовж осі за останній тиждень, — зазначають у відомстві.
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