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Ракурс
Російські загарбники намагаються захопити вигідні позиції на Харківщині, фото: «Главком»

Рашисти просунулися на Харківщині — британська розвідка

23 вер 2024, 15:29
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Російські загарбники просунулися на захід від села Піщане у північно-східній частині Харківської області.


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Про це сьогодні, 23 вересня, повідомляється у звіті британської розвідки, опублікованому на сторінці Міноборони Великої Британії у соцмережі X.

Ймовірно, російські війська прагнуть досягти східного берега річки Оскіл, щоб використовувати його як природний оборонний бар'єр і створити умови для майбутніх операцій, — вказано в повідомленні.

Водночас зазначається, що основним напрямом наступу російських військ залишається Покровський у Донецькій області. Зокрема, вказано, що росія з високою ймовірністю захопила міста Гродівка та Українськ, розташовані на схід та південь від Покровська відповідно.

Російські війська перебувають приблизно за 8 км від Покровська. Українські підкріплення, міські райони та українська оборона, ймовірно, сприяли сповільненню просування росії вздовж осі за останній тиждень, — зазначають у відомстві.

Джерело: Ракурс


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