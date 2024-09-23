Російські загарбники намагаються захопити вигідні позиції на Харківщині, фото: «Главком»

https://racurs.ua/ua/n199571-rashysty-prosunulysya-na-harkivschyni-brytanska-rozvidka.html

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Російські загарбники просунулися на захід від села Піщане у північно-східній частині Харківської області.

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Про це сьогодні, 23 вересня, повідомляється у звіті британської розвідки, опублікованому на сторінці Міноборони Великої Британії у соцмережі X.

Ймовірно, російські війська прагнуть досягти східного берега річки Оскіл, щоб використовувати його як природний оборонний бар'єр і створити умови для майбутніх операцій, — вказано в повідомленні.

Водночас зазначається, що основним напрямом наступу російських військ залишається Покровський у Донецькій області. Зокрема, вказано, що росія з високою ймовірністю захопила міста Гродівка та Українськ, розташовані на схід та південь від Покровська відповідно.