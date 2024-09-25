Сгорела «Мста» - разведчики на фронте уничтожили российскую гаубицу

https://racurs.ua/n199624-razvedchiki-na-fronte-unichtojili-rossiyskuu-gaubicu-msta-video-prileta-dalnoboynyh-fpv-dronov.html

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Бійці підрозділу «Крила» департаменту активних дій ГУР МО України знищили російську самохідну артилерійську установку «Мста-С».

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Для спалення ворожої гаубиці розвідники майстерно застосували два далекобійні FPV-дрони.

Коли вони уразили самохідну гаубицю росіян, «Мста» ще якийсь час їхали на великій швидкості лісовою дорогою, аби збити вогонь, але згодом завмерла і згоріла.