Згоріла «Мста» ― розвідники на фронті знищили російську гаубицю

https://racurs.ua/ua/n199624-rozvidnyky-na-fronti-znyschyly-rosiysku-gaubycu-msta-video-prylotu-dalekobiynyh-fpv-droniv.html

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Бійці підрозділу «Крила» департаменту активних дій ГУР МО України знищили російську самохідну артилерійську установку «Мста-С».

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Для спалення ворожої гаубиці розвідники майстерно застосували два далекобійні FPV-дрони.

Коли вони уразили самохідну гаубицю росіян, «Мста» ще якийсь час їхали на великій швидкості лісовою дорогою, аби збити вогонь, але згодом завмерла і згоріла.