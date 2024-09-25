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Ракурс
Згоріла «Мста» ― розвідники на фронті знищили російську гаубицю

Розвідники на фронті знищили російську гаубицю «Мста» — відео прильоту далекобійних FPV-дронів

25 вер 2024, 09:39
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Бійці підрозділу «Крила» департаменту активних дій ГУР МО України знищили російську самохідну артилерійську установку «Мста-С».


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Для спалення ворожої гаубиці розвідники майстерно застосували два далекобійні FPV-дрони.

Коли вони уразили самохідну гаубицю росіян, «Мста» ще якийсь час їхали на великій швидкості лісовою дорогою, аби збити вогонь, але згодом завмерла і згоріла.

Джерело: Ракурс


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