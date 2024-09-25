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Воздушные силы показали, как зенитный комплекс Skynex отрабатывает по целям
Воздушные силы показали, как зенитный комплекс Skynex отрабатывает по целям (ВИДЕО)https://racurs.ua/n199632-vozdushnye-sily-pokazali-kak-zenitnyy-kompleks-skynex-otrabatyvaet-po-celyam-video.htmlРакурс
Повітряні сили показали, як зенітний комплекс Skynex відпрацьовує по цілях.
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Цей комплекс ППО розробила німецька компанія Rheinmetall Air Defence — його представили у 2021 році.
Україна отримала ці комплекси в межах військової допомоги від Німеччини.
На опублікованому відео зафіксований процес підготовки зенітно-артилерійського комплексу Skynex до стрільб.
Зокрема показано, як військовослужбовці Повітряних сил споряджають 35-мм боєприпасами гарматну установку, працюють за пультом управління та на оптичну систему комплексу фіксують ураження повітряної цілі.
Головна задача Skynex — це об'єктова протиповітряна оборона. Ці гарматні установки передусім використовуються для захисту важливих стаціонарних військових об'єктів та, зокрема, критичної інфраструктури.
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