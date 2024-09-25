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Повітряні сили показали, як зенітний комплекс Skynex відпрацьовує по цілях

Повітряні сили показали, як зенітний комплекс Skynex відпрацьовує по цілях (ВІДЕО)

25 вер 2024, 12:44
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Повітряні сили показали, як зенітний комплекс Skynex відпрацьовує по цілях.


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Цей комплекс ППО розробила німецька компанія Rheinmetall Air Defence — його представили у 2021 році.

Україна отримала ці комплекси в межах військової допомоги від Німеччини.

На опублікованому відео зафіксований процес підготовки зенітно-артилерійського комплексу Skynex до стрільб.

Зокрема показано, як військовослужбовці Повітряних сил споряджають 35-мм боєприпасами гарматну установку, працюють за пультом управління та на оптичну систему комплексу фіксують ураження повітряної цілі.

Головна задача Skynex — це об'єктова протиповітряна оборона. Ці гарматні установки передусім використовуються для захисту важливих стаціонарних військових об'єктів та, зокрема, критичної інфраструктури.

Джерело: Ракурс


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