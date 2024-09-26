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В сентябре украинцы потратили на новые авто 15 млрд, больше всего - на премиальные BMW
В сентябре украинцы потратили на новые авто 15 млрд, больше всего — на премиальные BMWhttps://racurs.ua/n199663-v-sentyabre-ukraincy-potratili-na-novye-avto-15-mlrd-bolshe-vsego-na-premialnye-bmw.htmlРакурс
У серпні українці витратили на придбання нових легкових авто майже 15 млрд грн, що на 45% більше, ніж торік та на 28% більше у порівнянні з попереднім місяцем.
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Близько половини від цієї суми було витрачено на авто всього п’яти марок, повідомляє Укравтопром. Зокрема, найбільше було сплачено за автівки преміальної німецької BMW — 2,15 млрд грн.
Другий результат у Toyota, дилери якої заробили 2,14 млрд грн. На третьому місці Mercedes-Benz — 1,2 млрд грн.
П’ятірку лідерів замикають Volkswagen — 948 млн грн, а також Audi — 752 млн грн.
Крім того, українці у серпні не скупилися на новенькі автомобілів таких марок, як: Skoda, Land Rover, Renault, Lexus та Nissan.
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