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Ракурс
У вересні українці витратили на нові авто 15 млрд, найбільше – на преміальні BMW

У вересні українці витратили на нові авто 15 млрд, найбільше — на преміальні BMW

26 вер 2024, 12:00
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У серпні українці витратили на придбання нових легкових авто майже 15 млрд грн, що на 45% більше, ніж торік та на 28% більше у порівнянні з попереднім місяцем.


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Близько половини від цієї суми було витрачено на авто всього п’яти марок, повідомляє Укравтопром. Зокрема, найбільше було сплачено за автівки преміальної німецької BMW — 2,15 млрд грн.

Другий результат у Toyota, дилери якої заробили 2,14 млрд грн. На третьому місці Mercedes-Benz — 1,2 млрд грн.

П’ятірку лідерів замикають Volkswagen — 948 млн грн, а також Audi — 752 млн грн.

Крім того, українці у серпні не скупилися на новенькі автомобілів таких марок, як: Skoda, Land Rover, Renault, Lexus та Nissan.

Джерело: Ракурс


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