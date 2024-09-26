Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Пятеро россиян за один выстрел РПГ - 22 ОМБ рассказала о боях на Курщине

Пятеро россиян за один выстрел РПГ — 22 ОМБ рассказала о боях на Курщине (ВИДЕО)

26 сен 2024, 13:58
999

22 окрема механізована бригада Сухопутних військ відіграє провідну роль у Курській операції. Прорив ворожих позицій, динамічні бої і десятки полонених — це її бойова робота на відвойованих у росіян територіях.


.

Бійці бригади розповіли про 28 полонених росіян упродовж одного бою.

Ворог до цього був не готовий, — каже український штурмовик.

Інший розповів про обставини бою з російською ДРГ. Йому вдалося ліквідувати п’ятьох ворогів одним пострілом з РПГ.

Безпосередні учасники боїв розповіли про перші сутички з ворогом на теторії рф, подальше просування і власну мотивацію.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров