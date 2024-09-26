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Пятеро россиян за один выстрел РПГ - 22 ОМБ рассказала о боях на Курщине
Пятеро россиян за один выстрел РПГ — 22 ОМБ рассказала о боях на Курщине (ВИДЕО)https://racurs.ua/n199671-pyatero-rossiyan-za-odin-vystrel-rpg-22-omb-rasskazala-o-boyah-na-kurschine-video.htmlРакурс
22 окрема механізована бригада Сухопутних військ відіграє провідну роль у Курській операції. Прорив ворожих позицій, динамічні бої і десятки полонених — це її бойова робота на відвойованих у росіян територіях.
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Бійці бригади розповіли про 28 полонених росіян упродовж одного бою.
Ворог до цього був не готовий, — каже український штурмовик.
Інший розповів про обставини бою з російською ДРГ. Йому вдалося ліквідувати п’ятьох ворогів одним пострілом з РПГ.
Безпосередні учасники боїв розповіли про перші сутички з ворогом на теторії рф, подальше просування і власну мотивацію.
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