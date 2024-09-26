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Ракурс
П'ятеро росіян за один постріл РПГ - 22 ОМБ розповіла про бої на Курщині

П’ятеро росіян за один постріл РПГ — 22 ОМБ розповіла про бої на Курщині (ВІДЕО)

26 вер 2024, 13:58
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22 окрема механізована бригада Сухопутних військ відіграє провідну роль у Курській операції. Прорив ворожих позицій, динамічні бої і десятки полонених — це її бойова робота на відвойованих у росіян територіях.


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Бійці бригади розповіли про 28 полонених росіян упродовж одного бою.

Ворог до цього був не готовий, — каже український штурмовик.

Інший розповів про обставини бою з російською ДРГ. Йому вдалося ліквідувати п’ятьох ворогів одним пострілом з РПГ.

Безпосередні учасники боїв розповіли про перші сутички з ворогом на теторії рф, подальше просування і власну мотивацію.

Джерело: Ракурс


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