Рашисты ударили по Харькову КАБами, возник пожар

Рашисты нанесли очередной авиаудар по Харькову, фото: Wikimapia

https://racurs.ua/n199711-rashisty-udarili-po-harkovu-kabami-voznik-pojar.html

Ракурс

Російські загарбники завдали чергового повітряного удару по Харкову, виникла пожежа.

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Про це сьогодні, 27 вересня, близько 17.00 у своєму Telegram-каналі повідомив мер міста Ігор Терехов.