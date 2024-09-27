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Рашисты нанесли очередной авиаудар по Харькову, фото: Wikimapia

Рашисты ударили по Харькову КАБами, возник пожар

27 сен 2024, 18:46
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Російські загарбники завдали чергового повітряного удару по Харкову, виникла пожежа.


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Про це сьогодні, 27 вересня, близько 17.00 у своєму Telegram-каналі повідомив мер міста Ігор Терехов.

Постраждали кілька приватних будинків і є загроза розповсюдження вогню на місці влучання ворожого КАБу. Всі відповідні служби та волонтери працюють біля епіцентру вибуху. Інформація про постраждалих не надходила, — зазначив він.

Источник: Ракурс


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