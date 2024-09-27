Рашисты ударили по Харькову КАБами, возник пожар

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Рашисты нанесли очередной авиаудар по Харькову, фото: Wikimapia
Рашисты ударили по Харькову КАБами, возник пожарhttps://racurs.ua/n199711-rashisty-udarili-po-harkovu-kabami-voznik-pojar.htmlРакурс
Російські загарбники завдали чергового повітряного удару по Харкову, виникла пожежа.
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Про це сьогодні, 27 вересня, близько 17.00 у своєму Telegram-каналі повідомив мер міста Ігор Терехов.
Постраждали кілька приватних будинків і є загроза розповсюдження вогню на місці влучання ворожого КАБу. Всі відповідні служби та волонтери працюють біля епіцентру вибуху. Інформація про постраждалих не надходила, — зазначив він.
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