Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Рашисти завдали чергового авіаудару по Харкову, фото: Wikimapia

Рашисти вдарили по Харкову КАБами, виникла пожежа

27 вер 2024, 18:46
999

Російські загарбники завдали чергового повітряного удару по Харкову, виникла пожежа.


.

Про це сьогодні, 27 вересня, близько 17.00 у своєму Telegram-каналі повідомив мер міста Ігор Терехов.

Постраждали кілька приватних будинків і є загроза розповсюдження вогню на місці влучання ворожого КАБу. Всі відповідні служби та волонтери працюють біля епіцентру вибуху. Інформація про постраждалих не надходила, — зазначив він.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів