Рашисти вдарили по Харкову КАБами, виникла пожежа

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Рашисти завдали чергового авіаудару по Харкову, фото: Wikimapia
Рашисти вдарили по Харкову КАБами, виникла пожежаhttps://racurs.ua/ua/n199711-rashysty-vdaryly-po-harkovu-kabamy-vynykla-pojeja.htmlРакурс
Російські загарбники завдали чергового повітряного удару по Харкову, виникла пожежа.
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Про це сьогодні, 27 вересня, близько 17.00 у своєму Telegram-каналі повідомив мер міста Ігор Терехов.
Постраждали кілька приватних будинків і є загроза розповсюдження вогню на місці влучання ворожого КАБу. Всі відповідні служби та волонтери працюють біля епіцентру вибуху. Інформація про постраждалих не надходила, — зазначив він.