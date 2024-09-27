Рашисти вдарили по Харкову КАБами, виникла пожежа

Рашисти завдали чергового авіаудару по Харкову, фото: Wikimapia

https://racurs.ua/ua/n199711-rashysty-vdaryly-po-harkovu-kabamy-vynykla-pojeja.html

Ракурс

Російські загарбники завдали чергового повітряного удару по Харкову, виникла пожежа.

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Про це сьогодні, 27 вересня, близько 17.00 у своєму Telegram-каналі повідомив мер міста Ігор Терехов.