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Уничтожение российских захватчиков, скриншот видео
Дрон Vampire ночным ударом уничтожил полевой склад рашистов (ВИДЕО)https://racurs.ua/n199713-dron-vampire-nochnym-udarom-unichtojil-polevoy-sklad-rashistov-video.htmlРакурс
На Вовчанському напрямку захисники України з Краматорського прикордонного загону ДПСУ нічним ударом знищили польовий склад боєкомплекту рашистів.
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Відповідне відео сьогодні, 27 вересня, опублікувала прес-служба ДПСУ.
Уночі дроном «Vampire» прикордонники Краматорського загону обнулили польовий склад БК та позицію окупантів, — вказано в описі відео.
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