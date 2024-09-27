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Знищення російських загарбників, скріншот відео
Дрон Vampire нічним ударом знищив польовий склад рашистів (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n199713-dron-vampire-nichnym-udarom-znyschyv-polovyy-sklad-rashystiv-video.htmlРакурс
На Вовчанському напрямку захисники України з Краматорського прикордонного загону ДПСУ нічним ударом знищили польовий склад боєкомплекту рашистів.
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Відповідне відео сьогодні, 27 вересня, опублікувала прес-служба ДПСУ.
Уночі дроном «Vampire» прикордонники Краматорського загону обнулили польовий склад БК та позицію окупантів, — вказано в описі відео.