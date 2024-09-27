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Ракурс
Знищення російських загарбників, скріншот відео

Дрон Vampire нічним ударом знищив польовий склад рашистів (ВІДЕО)

27 вер 2024, 19:39
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На Вовчанському напрямку захисники України з Краматорського прикордонного загону ДПСУ нічним ударом знищили польовий склад боєкомплекту рашистів.


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Відповідне відео сьогодні, 27 вересня, опублікувала прес-служба ДПСУ.

Уночі дроном «Vampire» прикордонники Краматорського загону обнулили польовий склад БК та позицію окупантів, — вказано в описі відео.

Джерело: Ракурс


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