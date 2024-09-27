Бывшего мэра Житомира назначили на место Найема

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Сергей Сухомлин, фото: «Антикор»
Бывшего мэра Житомира назначили на место Найемаhttps://racurs.ua/n199717-byvshego-mera-jitomira-naznachili-na-mesto-nayema.htmlРакурс
Кабмін під час свого засідання сьогодні, 27 вересня, ухвалив рішення про призначення головою Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури колишнього міського голову Житомира Сергія Сухомлина.
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Про це повідомляє прес-служба уряду.
Зазначається, що Сухомлин призначений на цю посаду з випробувальним строком на три місяці.
Попереднім очільником держагентства був Мустафа Найєм, який 10 червня
Нагадаємо, 19 вересня на позачерговому засіданні Житомирської міської ради розглядалося питання дострокового припинення повноважень Сухомлина.
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