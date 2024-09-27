Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Сергей Сухомлин, фото: «Антикор»

Бывшего мэра Житомира назначили на место Найема

27 сен 2024, 21:32
999

Кабмін під час свого засідання сьогодні, 27 вересня, ухвалив рішення про призначення головою Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури колишнього міського голову Житомира Сергія Сухомлина.


.

Про це повідомляє прес-служба уряду.

Зазначається, що Сухомлин призначений на цю посаду з випробувальним строком на три місяці.

Попереднім очільником держагентства був Мустафа Найєм, який 10 червня

Нагадаємо, 19 вересня на позачерговому засіданні Житомирської міської ради розглядалося питання дострокового припинення повноважень Сухомлина.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров