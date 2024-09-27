Колишнього мера Житомира призначили на місце Найєма

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Сергій Сухомлин, фото: «Антикор»
Колишнього мера Житомира призначили на місце Найємаhttps://racurs.ua/ua/n199717-kolyshnogo-mera-jytomyra-pryznachyly-na-misce-nayiema.htmlРакурс
Кабмін під час свого засідання сьогодні, 27 вересня, ухвалив рішення про призначення головою Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури колишнього міського голову Житомира Сергія Сухомлина.
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Про це повідомляє прес-служба уряду.
Зазначається, що Сухомлин призначений на цю посаду з випробувальним строком на три місяці.
Попереднім очільником держагентства був Мустафа Найєм, який 10 червня
Нагадаємо, 19 вересня на позачерговому засіданні Житомирської міської ради розглядалося питання дострокового припинення повноважень Сухомлина.