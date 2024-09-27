Колишнього мера Житомира призначили на місце Найєма

Сергій Сухомлин, фото: «Антикор»

https://racurs.ua/ua/n199717-kolyshnogo-mera-jytomyra-pryznachyly-na-misce-nayiema.html

Ракурс

Кабмін під час свого засідання сьогодні, 27 вересня, ухвалив рішення про призначення головою Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури колишнього міського голову Житомира Сергія Сухомлина.

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Про це повідомляє прес-служба уряду.

Зазначається, що Сухомлин призначений на цю посаду з випробувальним строком на три місяці.

Попереднім очільником держагентства був Мустафа Найєм, який 10 червня

Нагадаємо, 19 вересня на позачерговому засіданні Житомирської міської ради розглядалося питання дострокового припинення повноважень Сухомлина.