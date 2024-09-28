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Число раненых в Сумах резко возросло. Фото: горсовет

Резко возросло количество раненых в Сумах (ФОТО)

28 сен 2024, 18:49
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Кількість поранених у Сумах різко зросла — через удари російських «Шахедів» постраждала 21 особа.


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Кількість загиблих залишилась без змін — дев’ятеро осіб. В обласному центрі триває ліквідація наслідків ворожого удару. Про це міська рада Сум 28 вересня повідомила у Facebook.

Дві найближчі доби, 29 та 30 вересня, в Сумській громаді оголосили Днями жалоби за загиблими внаслідок атаки. У ці дні забороняється проведення будь-яких розважальних заходів на території громади та звучання музики у закладах торгівлі, громадського харчування та у громадському транспорті.

Кількість поранених у Сумах різко зросла. Фото: міськрада

Кількість поранених у Сумах різко зросла. Фото: міськрада

Кількість поранених у Сумах різко зросла. Фото: міськрада

Нагадаємо, сьогодні вранці російські окупанти спрямували ударні БпЛА типу «Шахед» по лікарні в Сумах. На момент вибухів у медзакладі перебували 86 пацієнтів, з них 15 маломобільних, та 38 працівників лікарні. Спочатку було відомо про одного загиблого та 10 травмованих.

Згодом російські воєнні злочинці завдали другого удару — на той момент на місці події рятувальники та поліцейські надавали допомогу та евакуйовували хворих. Жертвами повторного обстрілу стали шестеро осіб.

Источник: Ракурс


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