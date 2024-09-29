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Рашисты сбросили взрывчатку с дрона по микрорайону Херсона (ФОТО, ВИДЕО)https://racurs.ua/n199765-rashisty-sbrosili-vzryvchatku-s-drona-po-mikrorayonu-hersona-foto-video.htmlРакурс
Російські загарбники скинули вибухівку з дрона по одному з мікрорайонів міста.
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Про це сьогодні, 29 вересня, повідомила прес-служба ДСНС.
Від влучання боєприпасу загорівся житловий будинок, пожежа швидко поширилась на автомобіль припаркований на подвір’ї, — зазначили у відомстві.
Наразі пожежа вже ліквідована.
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