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Пошуково-рятувальні роботи на місці російських авіаударів у Запоріжжі завершено.
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Про це повідомляє прес-служба МВС.
Внаслідок російських авіаударів 14 людей отримали поранення, — вказано в повідомленні.
Раніше у МВС повідомили, що рашисти сьогодні, 29 вересня, скинули 13 авіабомб на Запоріжжя.
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