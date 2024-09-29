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Наслідки російських авіаударів по Запоріжжю 25 вересня, фото: МВС
У Запоріжжі завершено пошуково-рятувальні роботи — МВС (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n199764-u-zaporijji-zaversheno-poshukovo-ryatuvalni-roboty-mvs-foto.htmlРакурс
Пошуково-рятувальні роботи на місці російських авіаударів у Запоріжжі завершено.
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Про це повідомляє прес-служба МВС.
Внаслідок російських авіаударів 14 людей отримали поранення, — вказано в повідомленні.
Раніше у МВС повідомили, що рашисти сьогодні, 29 вересня, скинули 13 авіабомб на Запоріжжя.
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