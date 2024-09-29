Наслідки російських авіаударів по Запоріжжю 25 вересня, фото: МВС

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Пошуково-рятувальні роботи на місці російських авіаударів у Запоріжжі завершено.

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Про це повідомляє прес-служба МВС.

Внаслідок російських авіаударів 14 людей отримали поранення, — вказано в повідомленні.

Раніше у МВС повідомили, що рашисти сьогодні, 29 вересня, скинули 13 авіабомб на Запоріжжя.