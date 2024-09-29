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Ракурс
Наслідки російської атаки по Херсону, фото: ДСНС

Рашисти скинули вибухівку з дрона по мікрорайону Херсона (ФОТО, ВІДЕО)

29 вер 2024, 15:51
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Російські загарбники скинули вибухівку з дрона по одному з мікрорайонів міста.


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Про це сьогодні, 29 вересня, повідомила прес-служба ДСНС.

Від влучання боєприпасу загорівся житловий будинок, пожежа швидко поширилась на автомобіль припаркований на подвір’ї, — зазначили у відомстві.

Наразі пожежа вже ліквідована.

Джерело: Ракурс


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