Наслідки російської атаки по Херсону, фото: ДСНС

https://racurs.ua/ua/n199765-rashysty-skynuly-vybuhivku-z-drona-po-mikrorayonu-hersona-foto-video.html

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Російські загарбники скинули вибухівку з дрона по одному з мікрорайонів міста.

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Про це сьогодні, 29 вересня, повідомила прес-служба ДСНС.

Від влучання боєприпасу загорівся житловий будинок, пожежа швидко поширилась на автомобіль припаркований на подвір’ї, — зазначили у відомстві.

Наразі пожежа вже ліквідована.