У Волинській області дитина загинула, впавши в зерносховище.

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Подія сталася вчора, 28 вересня, у селі Майдан Ковельського району, повідомляє прес-служба ДСНС.

На місце події прибули рятувальники 21-го ДПРП селища Голоби, які вигребли зерно зі сховища, що дозволило дістати дитину та передати її працівникам медичної служби. На жаль, реанімувати хлопчика не вдалося, — зазначають у відомстві.