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Ракурс
На Ковельщине ребенок погиб, упав в зернохранилище, фото: ГСЧС

Ребенок погиб, упав в зернохранилище на Волыни (ФОТО)

29 сен 2024, 18:37
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У Волинській області дитина загинула, впавши в зерносховище.


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Подія сталася вчора, 28 вересня, у селі Майдан Ковельського району, повідомляє прес-служба ДСНС.

На місце події прибули рятувальники 21-го ДПРП селища Голоби, які вигребли зерно зі сховища, що дозволило дістати дитину та передати її працівникам медичної служби. На жаль, реанімувати хлопчика не вдалося, — зазначають у відомстві.

На Ковельщині дитина загинула, впавши в зерносховище, фото: ДСНС

Источник: Ракурс


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