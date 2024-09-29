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Ракурс
На Ковельщині дитина загинула, впавши в зерносховище, фото: ДСНС

Дитина загинула, впавши в зерносховище на Волині (ФОТО)

29 вер 2024, 18:37
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У Волинській області дитина загинула, впавши в зерносховище.


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Подія сталася вчора, 28 вересня, у селі Майдан Ковельського району, повідомляє прес-служба ДСНС.

На місце події прибули рятувальники 21-го ДПРП селища Голоби, які вигребли зерно зі сховища, що дозволило дістати дитину та передати її працівникам медичної служби. На жаль, реанімувати хлопчика не вдалося, — зазначають у відомстві.

На Ковельщині дитина загинула, впавши в зерносховище, фото: ДСНС

Джерело: Ракурс


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