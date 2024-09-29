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На Ковельщині дитина загинула, впавши в зерносховище, фото: ДСНС
Дитина загинула, впавши в зерносховище на Волині (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n199770-dytyna-zagynula-vpavshy-v-zernoshovysche-na-volyni-foto.htmlРакурс
У Волинській області дитина загинула, впавши в зерносховище.
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Подія сталася вчора, 28 вересня, у селі Майдан Ковельського району, повідомляє прес-служба ДСНС.
На місце події прибули рятувальники 21-го ДПРП селища Голоби, які вигребли зерно зі сховища, що дозволило дістати дитину та передати її працівникам медичної служби. На жаль, реанімувати хлопчика не вдалося, — зазначають у відомстві.
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